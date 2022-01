Vor zehn Jahren wurde das Foodsharing-Konzept ins Lebens gerufen, damit übriggebliebene Lebensmittel nicht in der Tonne landen. In größeren oder studentischen Städten verbreitete sich die Bewegung schnell. Seit anderthalb Jahren ist das Konzept auch in einem kleinen südwestpfälzischen Dörfchen mitten im Pfälzerwald angekommen. Dahinter steht die Spirkelbacherin Anja Kuntz. Dafür kooperiert sie unter anderem mit dem örtlichen Dorfmarkt, dem Pfalzklinikum in Klingenmünster und dem Annweilerer Restaurant Umoya. Wie das Lebensmittelretter-Projekt funktioniert, erfahren Sie im ausführlichen Bericht.