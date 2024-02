Zwei Männer sollen ihre Schutzbefohlenen über Monate hinweg gequält haben. Die Angeklagten haben die Vorwürfe am Dienstag vor dem Pirmasenser Schöffengericht in weiten Teilen zugegeben – als Gründe geben sie Scherze an, Mutproben und die Abhärtung der Kinder.

45 Zugteilnehmer, über 850 mitlaufende Menschen und noch viel mehr Zuschauer entlang der Umzugsstrecke. Beim Faschings-Umzug in Zweibrücken galt bei bestem Wetter Feierlaune.

In bestimmten Pirmasenser Schulen und Kitas hat das Personal zunehmend Probleme, mit den Kindern sprechen zu können – und das nicht nur mit frisch zugezogenen Flüchtlingskindern.

Genau vor 100 Jahren hatte das Bezirksamt in der Bahnhofstraße gebrannt. Ein Ereignis, das als Separatistenaufstand in die Geschichte einging und dem eine Gruppe Rechtsgerichteter am Montagabend mit Fackeln und einem Kranz gedachte. Eine Gegendemonstration am Münzplatz wurde mit großem Polizeiaufgebot abgeschirmt.

Die Alternative für Deutschland (AfD) will in der Südwestpfalz in allen Verbandsgemeinden für die Kommunalwahl antreten. Die Listen für den Kreistag, Verbandsgemeinderat Rodalben und Stadtrat Rodalben wurden bereits aufgestellt. Kreisvorsitzender Wendel berichtet von einem deutlichen Mitgliederzuwachs.

Proppenvoll waren am Wochenende die Vernissage und der Fachvortrag von Boris Eldagsen in der Alten Post – und für den Vortrag zu Künstlicher Intelligenz (KI) musste der Kuppelsaal der Alten Post wegen Überfüllung gesperrt werden.

Unterhalb des Globus-Markts Einöd, wo früher die Schuh-Marke war, öffnet bald ein Spielwarenladen. Bis zu zwölf Arbeitsplätze sollen entstehen.