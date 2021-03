Das Equine Herpesvirus wütet. 14 Pferde, die in Valencia starteten, sind gestorben. Von dort brachte den Erreger unwissentlich Olympia-Kandidat Sven Schlüsselburg mit. In seinem Fohlenstall spielten sich herzzerreißende Szenen ab.

Wochen der Hoffnungslosigkeit

Eine Fohlengeburt im Frühjahr ist in jedem Pferdestall ein stressiges, aber meist frohes, heiteres Ereignis. Tagelang wird vorher der Bauch der Stute bestaunt, alle sitzen auf glühenden Kohlen, Stallkameras liefern spannendere Bilder als das TV-Programm, und gern kommt der Nachwuchs dann mitten in der Nacht. Wenn am Morgen das Tierchen staksig neben seiner Mutter trippelt, hellen sich die müden Augen der Geburtshelfer auf, und alle laufen mit Dauergrinsen über den Hof. So ist das normalerweise. Oder: So sollte es sein. Weiterlesen