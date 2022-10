Flutvideos lagen Innenministerium früher vor

Das rheinland-pfälzische Innenministerium hat eine Woche nach der Vernehmung von Innenminister Roger Lewentz (SPD) vor dem Untersuchungsausschuss weitere Details zu den Videos aus der Flutnacht vorgelegt – und zwei Schuldige präsentiert. Zum Artikel

Die Pfalz und das Gas: 17 Fragen und Antworten

Aus Russland kommt kein Erdgas mehr in Deutschland an. Was bedeutet das für die Gasversorgung in der Pfalz? Und wie kommt das Gas überhaupt bei uns an? Die wichtigsten Fragen und Antworten. Zum Artikel

Alles, was Sie zum modernsten „McDonald“s“ in Deutschland wissen müssen

Es war eine rauschende Party: die offizielle Eröffnung des neuen McDonald's-Restaurants in der Pirmasenser Turnstraße. Künftig wird es hier etwas anders zugehen als in den gewohnten Filialen der Kette, denn es handelt sich laut dem Betreiber um eine besonders fortschrittliche Ausgabe des bekannten Burgerbraters. Zum Artikel

Neue Deutsche Weinkönigin kommt aus Baden

Die 74. Deutsche Weinkönigin heißt Katrin Lang und kommt aus Baden. Die Nachfolgerin von Sina Erdrich, die ebenfalls aus dem Anbaugebiet Baden stammt, ist am Freitagabend im Saalbau in Neustadt gewählt worden. Die 23-jährige Winzerin überzeugte sowohl die rund 70-köpfige Jury als auch die Zuschauer. Zum Artikel

Seniorin bei Wohnungseinbruch verletzt

Eine 84-jährige Frau ist bei einem Raubüberfall in ihrer Wohnung in Mehlingen im Landkreis Kaiserslautern verletzt worden. Zum Artikel

Klimaschutz in der Landwirtschaft: Ein weites Feld

Um das Klima zu retten, darf die Landwirtschaft nicht mehr so verschwenderisch mit den Ressourcen umgehen. Doch jedes Gegensteuern bringt ganz neue Probleme mit sich. Zum Artikel

Wenn Bürger leiden: Fehlerquote hoch bei der Steuererklärung

Die Grundsteuererklärung stellt viele Immobilienbesitzer vor Probleme – und die Rücklaufquote liegt einen Monat vor Fristende noch unter einem Drittel. Ein Fachmann hat uns erklärt, was jetzt zu tun ist. Zum Artikel

Gartenarbeit: Wann man Bäume fällen darf

Wenn Bäume im eigenen Garten stören, darf man nicht einfach zur Motorsäge greifen. Denn sie sind streng geschützt. Wir sagen Ihnen, unter welchen Umständen man einen Baum fällen darf. Zum Artikel

Wie die Entstehungsgeschichte der Elwedritsche nacherzählt wird

Woher kommt die Elwedritsche? Keine letzte Sicherheit, aber zumindest eine Anmutung geben Bronzeskulpturen, die jetzt in Neustadt enthüllt wurden. Zum Artikel