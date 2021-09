Von der Flutkatastrophe betroffene Privatleute und Unternehmen bekommen vom Staat bis zu 80 Prozent der durch die Wassermassen entstandenen Schäden erstattet. Wie das Bundeskabinett am Mittwoch entschied, kann in begründeten Härtefällen auch der gesamte Schaden ausgeglichen werden. Zahlungen von Versicherungen und Soforthilfen werden so angerechnet, dass maximal 100 Prozent des Schadens abgedeckt sind.

„Wir stehen zusammen in der Not, das macht unser Land stark und lebenswert“, sagte Vizekanzler Olaf Scholz (SPD). 30 Milliarden Euro stünden bereit, um die Zerstörung zu beseitigen und Gebäude wie Infrastruktur neu aufzubauen. Die Milliardenhilfen werden von Bund und Ländern gemeinsam gezahlt. Sie sollen zum Wiederaufbau von Wohnhäusern und Unternehmen, aber auch von Infrastruktur wie Straßen, Brücken und Schienen genutzt werden.

Bad Neuenahr nach der Hochwasser-Katastrophe Fotos: Uwe Renners/Adrian Hartschuh Bad Neuenahr nach der Hochwasser-Katastrophe Fotos: Uwe Renners/Adrian Hartschuh Bad Neuenahr nach der Hochwasser-Katastrophe Fotos: Uwe Renners/Adrian Hartschuh Bad Neuenahr nach der Hochwasser-Katastrophe Fotos: Uwe Renners/Adrian Hartschuh Bad Neuenahr nach der Hochwasser-Katastrophe Fotos: Uwe Renners/Adrian Hartschuh Bad Neuenahr nach der Hochwasser-Katastrophe Fotos: Uwe Renners/Adrian Hartschuh Sporadische Brücken erleichtern die Aufräumarbeiten in Bad Neuenahr. Foto: Uwe Renners Schwer beschädigt: ein Haus in Bad Neuenahr. Foto: Uwe Renners Straßen wurden in Bad Neuenahr durch die Fluten zerstört. Foto: Uwe Renners Fahrzeuge werden durch Helfer in Bad Neuenahr geborgen. Foto: Uwe Renners Bad Neuenahr nach der Hochwasser-Katastrophe Foto: Uwe Renners Bad Neuenahr nach der Hochwasser-Katastrophe Foto: Uwe Renners Unmengen von Sperrmüll sammeln sich im Katastrophengebiet an. Foto: Uwe Renners Bad Neuenahr nach der Hochwasser-Katastrophe Foto: Uwe Renners Ein zerstörter Laden in Bad Neuenahr. Foto: Uwe Renners Bad Neuenahr nach der Hochwasser-Katastrophe Fotos: Uwe Renners/Adrian Hartschuh Bad Neuenahr nach der Hochwasser-Katastrophe Fotos: Uwe Renners/Adrian Hartschuh Bad Neuenahr nach der Hochwasser-Katastrophe Fotos: Uwe Renners/Adrian Hartschuh Bad Neuenahr nach der Hochwasser-Katastrophe Fotos: Uwe Renners/Adrian Hartschuh Bad Neuenahr nach der Hochwasser-Katastrophe Fotos: Uwe Renners/Adrian Hartschuh Bad Neuenahr nach der Hochwasser-Katastrophe Fotos: Uwe Renners/Adrian Hartschuh Bad Neuenahr nach der Hochwasser-Katastrophe Fotos: Uwe Renners/Adrian Hartschuh Bad Neuenahr nach der Hochwasser-Katastrophe Fotos: Uwe Renners/Adrian Hartschuh Bad Neuenahr nach der Hochwasser-Katastrophe Fotos: Uwe Renners/Adrian Hartschuh Bad Neuenahr nach der Hochwasser-Katastrophe Fotos: Uwe Renners/Adrian Hartschuh Bad Neuenahr nach der Hochwasser-Katastrophe Fotos: Uwe Renners/Adrian Hartschuh Bad Neuenahr nach der Hochwasser-Katastrophe Fotos: Uwe Renners/Adrian Hartschuh Bad Neuenahr nach der Hochwasser-Katastrophe Fotos: Uwe Renners/Adrian Hartschuh Bad Neuenahr nach der Hochwasser-Katastrophe Fotos: Uwe Renners/Adrian Hartschuh Bad Neuenahr nach der Hochwasser-Katastrophe Fotos: Uwe Renners/Adrian Hartschuh Bad Neuenahr nach der Hochwasser-Katastrophe Fotos: Uwe Renners/Adrian Hartschuh Bad Neuenahr nach der Hochwasser-Katastrophe Fotos: Uwe Renners/Adrian Hartschuh Bad Neuenahr nach der Hochwasser-Katastrophe Fotos: Uwe Renners/Adrian Hartschuh Bad Neuenahr nach der Hochwasser-Katastrophe Fotos: Uwe Renners/Adrian Hartschuh Bad Neuenahr nach der Hochwasser-Katastrophe Fotos: Uwe Renners/Adrian Hartschuh Foto 1 von 35

Unwetter mit ungewöhnlich starken Regenfällen hatten Mitte Juli in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen eine Hochwasserkatastrophe ausgelöst. Ganze Landstriche wurden von den Wassermassen verwüstet. 183 Menschen starben.