Die Flutkatastrophe hat in Rheinland-Pfalz Schäden in Höhe von schätzungsweise 15 Milliarden Euro verursacht. Der mit 30 Milliarden ausgestattete nationale Aufbaufonds, den Bund und Länder vor allem für Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen auf den Weg gebracht haben, sei „ein klares Signal des Wiederaufbaus für die Menschen“ und ein „großer Solidarpakt des Bundes und aller Bundesländer“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstagabend in Mainz. „30 Milliarden ist ein echtes Wort.“ Der vorherige Fonds von 2013 sei mit acht Milliarden Euro ausgestattet gewesen.

Mit Blick auf die Hochwassergebiete sagte Dreyer: „Die Menschen haben Angst, dass sie in Zukunft allein gelassen sind, das sind sie aber nicht.“ Denn: „Wenn wir 15 Milliarden Euro brauchen, können wir auch davon ausgehen, dass wir 15 Milliarden Euro bekommen.“ Es gehe aber nicht um die Finanzierung dessen, „was nice to have ist, sondern was dringend gebraucht wird“ - vom Privathaus bis zur öffentlichen Straße. Zudem seien Krankenhäuser beschädigt, „und wir brauchen eine Traumaambulanz“, sagte Dreyer. Die Einzelheiten müssten noch in Verordnungen festgelegt werden, spätestens Mitte September solle absolute Klarheit herrschen und auch die Mittel zur Verfügung stehen. Bis dahin werde voraussichtlich auch das Gesetz verabschiedet sein.

Bis dahin müsse die Landesregierung aber noch viele andere Aufgaben klären. So etwa, was es heiße, die Menschen in den Flutgebieten zu schützen, und wie sie untergebracht werden könnten. Wichtig sei auch, eine Pflichtversicherung für Elementarschäden zu prüfen, da in der Zukunft mit immer mehr Extremwetterereignissen gerechnet werden müsse. Darüber solle sich die Justizministerkonferenz Gedanken machen. Bund und Länder hätten auch verabredet, dass sie sich eine solche Art von Fonds auch künftig vorstellen könnten. „Die Flutkatastrophe hätte genauso ein Kilometer weiter stattfinden können.“