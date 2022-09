Eine Koordinierungsstelle des Landes in Trier sollte den Kommunen am 14. Juli 2021 bei der Bewältigung des angekündigten Hochwassers helfen. Viel getan haben die Landesbediensteten in der Flutnacht offenbar nicht. Sie waren erst spät und nur mit wenigen Leuten im Einsatz. Woran das Ganze gescheitert ist, lesen Sie hier im ausführlichen Bericht.