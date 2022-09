Flutkatastrophe: Regierung hält Videos geheim

Der Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe des Landtags hat am Freitag mehr als eine halbe Stunde lang Videos gesichtet, die die Besatzung eines Polizeihubschraubers am späten Abend in der Flutnacht im Ahrtal aufgenommen hat. Darauf sind offenbar Menschen zu sehen, die um Hilfe rufen. Zuvor war die Existenz der Videos zumindest öffentlich nicht bekannt. Zum Artikel

Polizistenmord: Eltern von Yasmin B. verlangen Schmerzensgeld

Die Familie der erschossenen Polizeianwärterin will, dass der mutmaßliche Mörder Andreas S. auch finanziell büßt. Warum die Geldforderung ins Leere laufen könnte und warum das Urteil im Prozess wohl erst nach Weihnachten fällt. Zum Artikel

Tanktouristen müssen lange Wartezeiten einplanen

Starker Zulauf an grenznahen Tankstellen im Elsass: der Tankrabatt lockt. Dafür nehmen Südpfälzer oft lange Wartezeiten in Kauf. Mit erspartem Geld wird oft Käse, Wein und Kaffee im Supermarkt eingekauft. Und was halten die Einheimischen von den Tanktouristen? Zum Artikel

Dreiste Preiserhöhungen durch die Hintertür

Die Inflation fällt derzeit so stark aus wie seit Jahrzehnten nicht. Die Verbraucher reagieren ausgesprochen empfindlich auf Preiserhöhungen. Einige Anbieter von Lebensmitteln versuchen deshalb die Verteuerung ihrer Produkte zu verschleiern. Verbraucherschützer sprechen von Tricksereien und Mogelpackungen. Manche Hersteller treiben es dabei besonders bunt. Zum Artikel

Herbstlaub vor der Haustür: Wie wird es in der Vorderpfalz richtig entsorgt?

Dass Anwohner das Laub vor ihren Häusern zusammenkehren müssen, wissen die meisten. Doch den Ablauf der Entsorgung regeln die Gemeinden mit einer Straßenreinigungssatzung individuell. Alleine in der Vorderpfalz unterscheiden sich die Möglichkeiten, wie die Bürger das viele Laub entsorgen können. In Frankenthal hat ein neuer Plan der Stadt für rege Debatten gesorgt. Zum Artikel

Legionellengefahr im Haus: Wasser darf nicht nur kalt sein

Im Zuge der Einsparmaßnahmen beim Heizen möchten Hauseigentümer die Warmwasser-Temperatur absenken. „Doch Vorsicht: Dadurch steigt die Legionellengefahr“, warnt das Gesundheitsamt des Landkreises Bad Dürkheim. Zum Artikel

Apache 207 im Exklusiv-Interview: Immer noch der Junge aus dem Block

Früher nannte ihn seine Mutter so, jetzt ist der bekennende Pfälzer Volkan Yaman als Hip Hopper Apache 207 eine Berühmtheit. Eigentlich gibt er keine Interviews. Zum Erscheinen einer Dokumentation über sein Leben hat er eine Ausnahme gemacht. Elisia Ruiz hat sich mit ihm unterhalten. Zum Artikel

Wer im Oktober seinen Impfstatus verliert

Bislang reichten zwei Impfungen gegen Covid-19 oder eine nachgewiesene Infektion und eine Impfung, um als vollständig geimpft zu gelten. Das ändert sich ab dem 1. Oktober, wenn das neue Infektionsschutzgesetz in Kraft tritt. Zum Artikel

Dunkle Liebe: Wenn eine Beziehung toxisch wird

Psychospielchen, Manipulation, Kontrolle – in toxischen Beziehungen verströmen oft beide ihr Gift. Und Frauen trifft es nicht häufiger als Männer. Zum Artikel

Pfälzerwald: Nur die Hälfte der Wanderwege bleibt

Der Einschnitt ist massiv: Wenn am Jahresende die Neukonzeption des Wanderwegenetzes im Pfälzerwald fertig ist, werden darin nur noch etwa die Hälfte der bisherigen Strecken zu finden sein. Schmerzlich, aber notwendig sei der Schritt, um die Attraktivität des Wanderns zu steigern, sagen die Planer. Zum Artikel