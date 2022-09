Der Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe des Landtags hat am Donnerstag mehr als eine halbe Stunde lang Videos gesichtet, die die Besatzung eines Polizeihubschraubers am späten Abend in der Flutnacht im Ahrtal aufgenommen hat. Darauf sind offenbar Menschen zu sehen, die um Hilfe rufen. Zuvor war die Existenz der Videos zumindest öffentlich nicht bekannt. Mitarbeiter des Lagezentrums des Innenministerium und auch Innenminister Roger Lewentz (SPD) selbst hatten immer nur von Fotos gesprochen, auf denen die Dynamik der Flut nicht zu sehen gewesen sei. Lewentz„ erneute Vernehmung steht noch für den späten Donnerstagnachmittag an.

Die Öffentlichkeit wurde bei der Sichtung der Videos ausgeschlossen. Weil darauf Personen in einer Notfallsituation zu sehen seien, wiege das Persönlichkeitsrecht schwerer als das Recht der Öffentlichkeit, sagte der Ausschussvorsitzende Martin Haller zur Erklärung. Deshalb habe die Regierung, die durch Finanzstaatssekretär Stephan Weinberg (SPD) im U-Ausschuss vertreten ist, einer Entvertraulichung nicht zugestimmt. Die Videos seien am 14. Juli 2021 in der Zeit von 22.15 bis 22.30 Uhr und von 22.37 bis 22.42 Uhr aufgenommen worden. Zu dieser Zeit hatte die Flut nach einem hydrologischen Gutachten im Auftrag der Staatsanwaltschaft zufolge Bad Neuenahr-Ahrweiler noch nicht erreicht. Dort und weiter flussabwärts in Sinzig sind bis 2.30 Uhr morgens mehr als 80 der insgesamt 135 Menschen ertrunken. Was mit dem Video in der Nacht allerdings geschehen ist, blieb zunächst unklar. Im Polizeilichen Lagezentrum lag es nicht vor, sagte ein Zeuge, der in der Nacht im Lagezentrum Dienst hatte, auf die Frage des Obmanns der Freien Wähler, Stephan Wefelscheid.