Flut-U-Ausschuss: CDU wirft Haller Parteinahme vor

Zwei Tage vor der erneuten Vernehmung von Innenminister Roger Lewentz (SPD) im U-Ausschuss „Flutkatastrophe“ des Landtags kritisierte die CDU-Opposition am Mittwoch, der Ausschussvorsitzende Martin Haller (SPD) führe den Ausschuss parteiisch. Sie fordert Konsequenzen. Zum Artikel

Nach Giftspinnenbiss in Grünstadt: „Starke Schmerzen und leichtes Fieber“

In Trier wurde vor Kurzem die seltene Ammen-Dornfingerspinne auf einem Balkon entdeckt. Sie gilt als giftigste Spinne Europas. In Grünstadt hat sie bereits zugebissen. Zum Artikel

Pirmasens bekommt modernsten „Mägges“ Deutschlands

In Pirmasens will das Fast-Food-Unternehmen Mc Donald’s eine der modernsten Filialen Deutschlands eröffnen. Am Mittwoch hat der Burgerbräter mitgeteilt, wann es so weit sein wird. Zum Artikel

Ölpest in Pfälzer Bach: Technisches und menschliches Versagen

Ein Rechenfehler oder ein Messfehler, eine kaputte Sicherung und ein Rohr, das längst nicht mehr da liegen dürfte: Das alles führte im Herbst 2021 zu einem großen Schaden für die Umwelt. 5000 bis 9000 Liter Heizöl liefen in einen Bach. Jetzt kam die Sache vor Gericht. Zum Artikel

Was Sie zur Energiepauschale wissen müssen

Eine Einmalzahlung vom Staat soll helfen, die hohen Energiekosten aufzufangen. Im September kommt das Geld bei den meisten aufs Konto. Im September bekommen Millionen Beschäftigte eine staatliche Finanzspritze aufs Konto. Wir beanworten die wichtigsten Fragen. Zum Artikel

Energiekosten sparen: Heizkörper richtig entlüften

Heizkosten lassen sich durch einfachste Maßnahmen sparen: Etwa, indem Sie die Heizkörper entlüften, wenn Sie sie das erste Mal aufdrehen. So geht's ohne Druckverlust im System.Zum Artikel

Betrug: Anklage gegen Trump

Die Staatsanwaltschaft des Bundesstaats New York erhebt eine Zivilklage gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump wegen Betrugs. Die Ermittlungen laufen seit Jahren. Zum Artikel

Mark Forster gibt Konzert in Lautrer Club

Der Pfälzer Sänger Mark Forster hat angekündigt, am Wochenende ein Konzert in Kaiserslautern zu geben. Per Videobotschaft auf Instagram wendete er sich mit dieser Neuigkeit an seine Fans. Zum Artikel

Bund muss Millionen Impfstoff-Dosen wegen Verfallsdatums vernichten

Die Bundesregierung muss mehr als vier Millionen Corona-Impfstoffdosen vernichten, weil sie dafür Abnehmer findet. Zum Artikel

Suche nach Standorten für Geothermie und Lithiumgewinnung

Lithium, der Stoff der Zukunft? So scheint es jedenfalls, wenn man davon ausgeht, dass langfristig möglichst viele Fahrzeuge mit Elektroantrieb laufen sollen. Für die Herstellung der dafür benötigten Akkus bedarf es großer Mengen an Lithium. Auch in der Südpfalz könnte die seltene Substanz gefördert werden. Zum Artikel