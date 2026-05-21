Nach dem Flugzeugabsturz am vergangenen Samstag in Limburgerhof, bei dem die beiden Insassen der Maschine ums Leben gekommen sind, ist in der Gemeinde vorerst keine zentrale Gedenkfeier geplant. Das haben sowohl Bürgermeister Andreas Poignée (CDU) als auch Vertreter der protestantischen und katholischen Kirchengemeinden mitgeteilt. Das Pfarramt der katholischen Kirchengemeinde Hl. Christophorus Waldsee, zu der Limburgerhof gehört, teilte auf RHEINPFALZ-Anfrage mit, dass man bereits am Sonntag in allen Kirchen der Pfarrei der Verstorbenen gedacht habe. Der protestantische Pfarrer Knut Trautwein verweist darauf, dass man ebenfalls bereits am vergangenen Wochenende die Opfer und Betroffenen in die Fürbitten aufgenommen habe. Das werde auch noch einmal beim ökumenischen Gottesdienst am Pfingstmontag im Schlösschen im Park in Limburgerhof geschehen. Die beiden Kirchen planten auch keine gemeinsame Gedenkveranstaltung.