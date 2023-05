In der westlichen Schweiz sind mehrere Menschen bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Das Unglück geschah am Samstag gegen 10.20 Uhr bei der Gemeinde Les Ponts-de-Martel in der Nähe des Neuenburgersees, wie die Polizei des Kantons Neuenburg mitteilte.

Polizei und Retter hätten die Absturzstelle in steilem Gelände erreicht, berichtete der regionale Sender RTN online. Über den Flugzeugtyp und die Opfer machten die Behörden vorerst keine Angaben.