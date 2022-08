Der Konflikt um den Lärm, der durch den Betrieb des Wormser Flugplatzes auf Bobenheim-Roxheim (Rhein-Pfalz-Kreis) einwirkt, verschärft sich. Die Stadt Worms hat am Dienstag angekündigt, ein Enteignungsverfahren anzustrengen, weil die Nachbargemeinde ihre zwei auf dem Flugplatzgelände liegenden Grundstücke nicht mehr an die Betreibergesellschaft verpachten will. Die beiden Flächen an der Start- und Landebahn werden zwar nach wie vor genutzt, doch wollte die Gemeinde mit der Kündigung des Pachtvertrags Ende vergangenen Jahres Druck ausüben, damit ihre Bürger vor dem Motorenlärm über ihren Köpfen besser geschützt werden.

Luftfahrtbehörde soll Platzrunde verlegen

Die Flugplatz GmbH Worms ist der Ansicht, dass sie in den vergangenen Monaten viel zur Verbesserung des Lärmschutzes getan hat. Die Gemeinde dagegen verlangt vom Land Rheinland-Pfalz die Einschränkung der Betriebszeiten und die Änderung des An- und Abflugverfahrens, der sogenannten Platzrunde, damit die Wohngebiete nicht mehr so oft überflogen werden.

