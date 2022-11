Jutta Adam aus Obermohr kocht für uns dieses leckere und günstige Familienrezept.

Zutaten (für 4 Personen)

1,5 Kilo geschälte Kartoffeln

100 Gramm Mehl

Salz nach Bedarf

Acht mittelgroße Birnen

zwei dünne Scheiben Mischbrot

125 Gramm Butter

1 Zimtstange und 1 EL Zucker

Zubereitung

Geschälte Kartoffeln in Scheiben schneiden, dem Kochwasser einen gehäuften Esslöffel Salz beigeben. Birnen schälen und in Schnitze teilen Die Schnitze bissfest garen. Dem Kochwasser einen Esslöffel Zucker und eine Zimtstange zugeben, Mischbrot in kleine Würfel schneiden und in Butter goldgelb rösten. Die gegarten Kartoffeln abschütten und mit dem Mehl gründlich zerstampfen. Je nach Bedarf nachsalzen. Klebetest: Holzlöffel auf den „Stampes“ drücken. Am Löffel darf nichts anhaften. Falls doch, muss noch Mehl zugegeben werden. Mittlerer Suppenlöffel in zerlassener Butter ausschwenken ausschöpfen und auf eine Platte geben.

Brotwürfel mit zerlassener Butter über die „Fludde“ gießen, dazu die gekühlten Schnitze servieren.

Wohl bekommt's und guten Appetit.