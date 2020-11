Am Samstagmorgen kurz nach 4 Uhr ist ein bislang unbekannter Fahrer eines Fiat in der Bahnhofstraße in Neckargemünd vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Seine Flucht mit dem, wie sich später herausstellte, gestohlenen Wagen mit einem Sturz über die Böschung, wobei sich das Auto überschlug. Der Fahrer konnte unerkannt flüchten. Die Polizei sucht Zeugen.

Als der Autofahrer bei der Kontrolle den Streifenwagen erkannte, beschleunigte er stark und raste mit teilweise weit über 100 Stundenkilometern über die Friedensbrücke in Richtung Neckarsteinach davon. Dabei überholte er mehrere Autos und überfuhr rote Ampeln. In Neckarsteinach verlor die Polizeistreife das Auto aus den Augen. Eine Überprüfung an der Halteranschrift brachte keine weiteren Erkenntnisse.

Beschädigter Fiat in Böschung gefunden

Um 8.45 Uhr meldete ein Verwandter des Fahrzeughalters den Fiat beim Polizeirevier Neckargemünd als gestohlen. Kurz nach 9 Uhr teilte ein Verkehrsteilnehmer mit, dass im Abhang auf der K4116 zwischen Grein und Schönau ein Auto liegen würde. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich um den gesuchten Fiat handelte.

Der Fahrer war nach den bisherigen Ermittlungen durch überhöhte Geschwindigkeit von der Straße abgekommen, hatte eine Bake und einen Leitpfosten beschädigte und war die Böschung hinuntergestürzt. Dabei überschlug sich das Auto und wurde total beschädigt, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 8000 Euro. Das Auto wurde von der Freiwilligen Feuerwehr aus Schönau geborgen und anschließend sichergestellt.

Ein Abschleppdienst brachte das Auto zur Untersuchung nach Mannheim. Die weiteren Unfallermittlungen hat die Verkehrspolizei Heidelberg übernommen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4111 bei der Polizei zu melden.