Auf der Flucht vor der Polizei hat ein 42-Jähriger Porschefahrer am Dienstagabend in Pirmasens ein einen schweren Unfall verursacht und ein Trümmerfeld in der Arnulfstraße hinterlassen: Bei seiner Flucht mit laut Polizei weit über 100 Stundenkilometern riss er eine Straßenlaterne um und beschädigte eine weitere sowie zwei geparkte Autos und ein Motorrad, bevor der Porsche – ebenfalls schwer beschädigt – zum Stehen kam. Den Schaden schätzt die Polizei auf über 52.000 Euro.

Der Fahrer versuchte anschließend, zu Fuß vor den Beamten zu flüchten. Bei seiner Festnahme leistet er Widerstand und konnte „nur unter Einsatz von massiver körperlicher Gewalt und dem Einsatz von Pfefferspray“ gefesselt werden, so die Polizei. Dabei verletzte sich ein Beamter leicht. Der unkooperative Fahrer verweigerte laut Polizei die Angaben seiner Personalien und auch sonst jegliche Mitarbeit. Ein Alkoholtest im Krankenhaus ergaben einen Wert von 3 Promille.

Kein Führerschein

Bei der Ermittlung der Personalien stellte sich heraus, dass der 42-jährige Pirmasenser keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Gegen ihn wird wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen, Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Anlass für die Polizeikontrolle, die die Fluchtfahrt auslöste, war eine Meldung an die Pirmasenser Polizei, dass ein vermutlich betrunkener Porschefahrer in Richtung Pirmasens unterwegs sei.