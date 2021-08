Germersheimer Polizisten stellten bei ihrer Streifenfahrt am Montagmittag in Neupotz ein auffälliges Gespann fest. Als Zugfahrzeug diente ein Kleinkraftrad, ein Roller, auf dem Fahrer und Sozius ohne Helm saßen. Auf dem Roller dahinter saß ein weiterer junger Mann ohne Helm. Der hielt sich an einem Gurt einer Umhängetasche des vorausfahrenden Rollerfahrers fest und ließ sich so ziehen. Das ungewöhnliche Gespann sollte laut Polizeibericht umgehend kontrolliert werden. Zwar unternahm das Trio einen kurzen Fluchtversuch, fuhr sich aber in einem Maisfeld fest. Der Grund für die Flucht war schnell klar: Ein Fahrer hatte für seinen getunten und nicht versicherten Roller keine Fahrerlaubnis. Der andere Roller war nicht fahrbereit und wurde daher gezogen. Auf die jungen Männer kommen nun gleich mehrere Strafanzeigen zu.