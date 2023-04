Hans Mertens lebt heute in Haßloch. Aufgewachsen ist der 82-Jährige aber in der ehemaligen DDR, in einer Kleinstadt nahe Magdeburg. Anfang der 1960er-Jahre wird dem damals jungen Mann klar: Er will raus aus dem sozialistischen Regime. Er tüftelt an einem Plan, wie er über die Grenze in den Westen kommen kann. Doch der Weg in die Freiheit steckt voller Hindernisse und Gefahren. Immer wieder muss er sich fragen: Wem kann er vertrauen?

Die ganze Geschichte zu Mertens Flucht aus der DDR 1963 lesen Sie hier.