„Shit“, „piss“, „fuck“, „cunt“, „cocksucker“, „motherfucker“ und „tits“. Diese sieben Wörter gelten in den USA als schmutzig und werden dort in frei verfügbaren TV- und Radio-Programmen mit einem Piepton zensiert. Die Cartoon-Serie South Park schert sich nicht darum: Es gibt kaum eine Folge, in der nicht auch mit den genannten Kraftausdrücken geflucht wird. Seit 25 Jahren loten die beiden Autoren Trey Parker und Matt Stone die Grenzen des Sagbaren aus. Wie sie mit ihrer Satire-Sendung immer wieder zu Kämpfern der Redefreiheit werden, erklärt dieser Text.