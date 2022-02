Nicht nur in der Ostukraine, auch in der Hauptstadt Kiew schlagen offenbar Raketen ein – am Flughafen, in Kasernen, im Wasserkraftwerk, aber auch in Wohngebieten. Olesia Litvinova will deshalb versuchen, mit ihrem Baby nach Deutschland zu fliehen. Helena Shubkina wird Kiew nicht verlassen. Welche Gründe die beiden Ukrainerinnen für diese so unterschiedlichen Entscheidungen anführen und wie sie ihre Zukunft sehen, lesen Sie hier.