Bundestrainer Hansi Flick hat den Verstoß gegen die FIFA-Regularien vor dem wichtigen WM-Gruppenspiel gegen Spanien mit der Fokussierung aufs Sportliche begründet. „Wir wollten keinem Spieler zumuten, hier so lange herzufahren, es sind insgesamt fast drei Stunden. Morgen ist ein ganz wichtiges Spiel für uns, da habe ich gesagt: Ich mache es alleine“, sagte Flick auf der Pressekonferenz am Samstag im internationalen Medienzentrum in Doha: „Die Spieler sollen sich in dieser wichtigen Phase auf das Training vorbereiten, das wir heute Abend noch haben.“

Flick saß einen Tag vor dem richtungsweisenden zweiten WM-Gruppenspiel am Sonntag (20.00 Uhr MEZ/ZDF und MagentaTV) gegen Spanien allein auf dem Podium der Pressekonferenz. Eine Geldstrafe seitens des Weltverbandes FIFA ist möglich, laut FIFA-Regularien sind die WM-Teams am Vortag des Spiels zu einer Pressekonferenz mit Cheftrainer und einem Spieler verpflichtet.

Das Abschlusstraining der DFB-Auswahl für das Spanien-Duell wurde von Flick für 19.30 Uhr katarischer Zeit (17.30 Uhr/MEZ) in Al-Shamal unweit des Teamhotels angesetzt.