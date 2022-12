Wie Ukraine-Flüchtlinge in Containern leben, Bühnenumzug, Umwege für Landwirte, Handcreme aus Hanf, die der Zoll kassiert, und gefragter Tabak.

Flüchtlingsunterkunft: mal klein, mal leer

In Herxheim ist der Wohnungsmarkt leergefegt, deswegen sind Ukrainer in einer Containersiedlung untergebracht. Wie lebt es sich dort? Auch Landau hat ein Problem, Flüchtlinge unterzubringen – so groß, dass auch die Stadt eine Sammelunterkunft in Betrieb nehmen muss. Aber es gibt auch noch leerstehenden Wohnraum: zwölf Zimmer auf drei Etagen, mit Bädern und WCs auf jeder Ebene. Wie kann das sein.

Kleine Bühne vorerst im Gloria

Die Kleine Bühne Landau arbeitet an einem neuen Stück. Weil die gewohnte Spielstätte im Jugendwerk St. Josef in Queichheim saniert wird, zieht die Theatergruppe in den Gloria Kulturpalast um. Das bringt auch Probleme mit sich.

Landwirte müssen Umwege fahren

Wegen eines Unfalls in Rülzheim ließ die Deutsche Bahn mehrere Brücken auf Wirtschaftswegen in den Landkreisen sperren. Das erschwert den Landwirten die Arbeit. Wie lange müssen sie noch Umwege in Kauf nehmen?

Handcreme aus Hanf bleibt beim Zoll

Gerade vor Weihnachten werden Tausende Päckchen bestellt und aus dem Ausland eingeführt. Viele davon werden jedes Jahr vom Zoll geöffnet. Nicht immer muss der Inhalt verboten sein.

Mehr Tabak gefragt als auf dem Markt

Nach schwierigen Jahren geht es den Tabakbauern wieder besser. Ihr Produkt wird – insbesondere im Nahen Osten – nachgefragt. Allerdings ist der Blick in die Zukunft etwas umwölkt. Und das liegt nicht nur am Mangel an Helfern.