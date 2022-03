Aktuell sind laut rheinland-pfälzischem Integrationsminsiterium 2423 Menschen aus der Ukraine offiziell im Land registriert. Wie viele Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine tatsächlich hier sind, ist derzeit unbekannt, da viele auch privat unterkommen und noch nicht angemeldet sind. Die knapp 5000 Plätze in den vier Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende (Afa) sind damit aktuell voll belegt – die Hälfte machen Menschen aus der Ukraine aus. Neue Plätze werden dringend gebraucht. Darüber informierte Integrationsministerin Katharina Binz (Grüne) am Donnerstagmittag auf einer Pressekonferenz zusammen mit der Vize-Präsidentin der ADD Trier, Begona Hermann. Die Ministerin sprach von einem „ganz großen Kraftakt“.

Rheinland-Pfalz versucht sich auf die historische Flüchtlingsbewegung einzustellen: Zunächst sollen vor allem mehr Plätze für die Unterbringung geschaffen werden: rund 4000 zusätzlich in den Afas sowie außerhalb. Bis zu 300 Menschen sollen bald in dem Jugendhotel Youtel in Bitburg unterkommen sowie bis zu 500 im Hotel Moselpark in Bernkastel-Kues. In der Afa in Hermeskeil werden in Leichtbauhallen bis zu 700 Betten aufgestellt. Auch die Kommunen in Rheinland-Pfalz hätten Stand Dienstag rund 3000 Unterbringungsplätze gemeldet. Wie viele Ukrainer in Rheinland-Pfalz landen werden, ist dabei die große Unbekannte.

Die bundesweite Verteilung erfolgt laut Ministerin seit dieser Woche nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel, nach dem sonst Asylsuchende auf die Bundesländer möglichst gerecht verteilt werden. Demnach hat Rheinland-Pfalz 4,8 Prozent der vorm Krieg Geflüchteten aufzunehmen. Täglich kommen demnach aktuell rund 300 bis 400 Menschen aus dem Kriegsgebiet hier an.