Der Landkreis Kaiserslautern gehört neben den Kreisen Cochem-Zell und Altenkirchen zu den Kreisen, in denen landesweit überproportional viele Menschen aus der Ukraine Zuflucht gesucht haben. Das sagte Integrationsministerin Katharina Binz (Grüne) am Dienstag in Mainz unter Verweis auf das Ausländerzentralregister.

Eine konkrete Anzahl nannte sie nicht. Damit ist die These widerlegt, die Flüchtenden würden nur große Städte ansteuern. Nach dem Ausländerzentralregister des Bundes sind aktuell 31.726 Ukrainerinnen und Ukrainer, darunter 13.125 Kinder in Rheinland-Pfalz gemeldet. Sie alle haben bereits einen Antrag auf die Anerkennung als Kriegsflüchtlinge gestellt. Von ihnen leben nur 1800 in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Finanzministerin Doris Ahnen (beide SPD) und Binz haben sich mit den Kommunalen Spitzenverbänden am Dienstag darauf geeinigt, dass von den 96 Millionen Euro, die der Bund Rheinland-Pfalz für die Unterbringung, die Gesundheitsversorgung und für die Integration zur Verfügung stellt, 64 Millionen Euro an die Kommunen ausgezahlt werden soll. Die Verteilung soll sich an der tatsächlichen Belastung orientieren. Die Vertreter der Spitzenverbände, darunter der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD), begrüßten die Vereinbarung.