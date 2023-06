Die SPD-Stadtratsfraktion und der Stadtverband der Partei fordern in der aktuellen Debatte um die Unterbringung von Flüchtlingen in Speyer ein „offenes und respektvolles Miteinander“. Wie Geschäftsführer Walter Feiniler mitteilt, nehmen die Sozialdemokraten die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger ernst. Sie betonen aber, dass „Ausländerfeindlichkeit, Hass und Ausgrenzung einem friedlichen Miteinander in der Stadtgesellschaft im Wege stehen“. Die SPD unterstütze daher alle Initiativen und Netzwerke, die sich um Integration bemühen. Feiniler nennt als Beispiele die Sportvereine und Schulen.

Die Partei teilt laut ihrem Geschäftsführer die Auffassung der Stadtverwaltung, dass Containerunterkünfte an verschiedenen Standorten in Speyer eine schnell umsetzbare Lösung sein können. Im Stadtteil Nord komme eine solche Unterbringungsmöglichkeit aufgrund der Landeserstaufnahmeeinrichtung mit aktuell mehr als 1400 Flüchtlingen sowie weiteren Menschen in zwei Gebäuden im Birkenweg nicht mehr in Betracht. „Vielmehr sollte eine gleichmäßige Verteilung über alle Stadtteile angestrebt werden. Hier appellieren wir an die Solidarität in unserer Stadt mit- und untereinander“, sagt Feiniler. Nichtsdestotrotz fordern er und seine Parteikollegen, dass Bund und Länder schnellstens die derzeitigen Strukturen und Organisationsformen bei der Aufnahme von Flüchtlingen und den Asylverfahren grundsätzlich hinterfragen. „Das Thema muss an den Wurzeln gepackt werden und wenn nötig auf nationaler Ebene entschieden werden“, so der Geschäftsführer des SPD-Landesverbands.

Matthias Schneider von der Wählergruppe Schneider merkt in der aktuellen Diskussion an, dass zur Kernaufgabe des Staates und seiner Behörden die Wahrung der öffentlichen Sicherheit gehört. Er gibt der Stadtverwaltung recht, dass niemand wegen seiner Herkunft unter Generalverdacht gestellt werden dürfe, verweist aber auf die Messerattacke eines abgelehnten Asylbewerbers aus Afghanistan im Herbst vergangenen Jahres. Schneider ist der Meinung, dass „die millionenfache Einwanderung aus fremden Kulturen mit völlig anderen Wertvorstellungen zu bedrohlichen gesellschaftlichen Spannungen und Verwerfungen führen musste“ und mahnt an, dass „links-grüne Hypermoral“, Zeichen gegen Gewalt und der Stolz auf die „Speyerer Kultur des Helfens“ nicht helfen, sondern heuchlerisch seien.