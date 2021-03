Der SUV-Fahrer, der sich Anfang Februar eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte und den Ordnungshütern schließlich durch einen Sprung in den Glan entkommen war, ist bislang noch nicht gefasst. Wie die Polizei in Kusel auf Anfrage mitgeteilt hat, gebe es zwar Hinweise auf den Flüchtigen, die Ermittlungen liefen allerdings noch. Der Mann sollte mit seinem BMW X5 in Ulmet kontrolliert werden, missachtete die Anhaltezeichen jedoch und flüchtete. Die Verfolgungsfahrt begann im Bereich der Zweibrücker Straße, nahm ihren Verlauf durch die Bahnhofstraße und später in Richtung Wiesenstraße in einen angrenzenden Feldweg. Nachdem der Fahrer gegen einen Baum geprallt war, stieg er aus, flüchtete weiter zu Fuß und sprang schließlich in den Glan. Wie die Polizei weiter mitteilt, wird gegen ihn wegen mehrerer Straftaten ermittelt, wie zum Beispiel gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, die er bei seiner Flucht begangen hatte.