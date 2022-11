Nach 1975 findet in Mannheim im kommenden Jahr erneut eine Bundesgartenschau statt. Die Dimension des Projekts ist für die Stadt einzigartig. Der Ärger im Vorfeld war es auch. Mehr dazu lesen Sie hier.

Soll in Ludwigshafen flächendeckend Tempo 30 eingeführt werden? Eine auf Eis gelegte Überlegung griff Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt in der Debatte über einen Lärmaktionsplan am Mittwoch im Umweltausschuss auf. Zum Artikel geht’s hier.

Jeder vierte Mann ist von Hernien betroffen, die Operation von Leistenbruch und Co. zählt deutschlandweit zu den häufigsten Eingriffen. Trotzdem sind die Eingeweidebrüche in der breiten Öffentlichkeit kaum bekannt. Experten der Frankenthaler Stadtklinik beantworten in der RHEINPFALZ-Sprechstunde Patientenfragen. Die Antworten lesen Sie hier.

Glühweinduft und Riesenrad füllen seit genau einer Woche den Himmel über dem Berliner Platz. Als einer der bundesweit ersten Weihnachtsmärkte hat Ludwigshafen seine adventliche Budenstadt eröffnet. Die Bilanz des „Frühstarts“ fällt positiv aus. Sie lesen Sie hier.

Ende August ist das ehemalige Stoffhaus Speyer bei einer Explosion derart zerstört worden, dass wohl umfangreiche Baumaßnahmen nötig sein werden, um es wieder herzurichten. Die Stadt hat nun einen Ausblick gegeben, wann die Arbeiten beginnen könnten. Zum Artikel geht’s hier.

Am Samstag ertönen in der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen die Sirenen. Die Verwaltung ist auf die Mithilfe der Bürger angewiesen und will wissen, ob der Alarm überall zu hören ist. Das hat einen ernsten Hintergrund. Mehr dazu lesen Sie hier.