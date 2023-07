Schnell handelnde Passanten haben am Freitagnachmittag einen Brand auf einer ausgetrockneten Grünfläche in der Spaldinger Straße in Speyer gelöscht. Die Feuerwehr kontrollierte die Fläche anschließend mithilfe einer Wärmemessung und löschte die Brandstelle erneut ab, damit ein Wiederentfachen der Flammen ausgeschlossen werden konnte. Laut der Feuerwehr war es dem umsichtigen Handeln der Person, die das Feuer gemeldet hatte, und der Passanten zu verdanken, dass sich die Flammen nicht weiter in Richtung des nahegelegenen Waldstücks ausbreiten konnten. Nach Angaben der Polizei ist noch unklar, wie das Feuer entstanden war. Die Einsatzkräfte weisen darauf hin, dass bei der Hitze und der langanhaltenden Trockenheit jede achtlos weggeworfene Zigarettenkippe oder Glasreste zu einem Flächenbrand führen können.

Hinweise zur Ursache des Feuers in der Spaldinger Straße nehmen die Beamten unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.