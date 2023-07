Bei den Löscharbeiten eines Flächenbrands bei Malsch (Kreis Karlsruhe) hat sich am Dienstag ein Mitglied der Feuerwehr verletzt. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatten abgeerntete Getreidefelder auf einer Fläche von bis zu 14 Hektar bei Neumalsch zwischen der Autobahn A5 und der Bundesstraße B3 gebrannt. Die 44 Wehrleute wurden beim Einsatz durch einen Tankanhänger mit Zugfahrzeug vom nahegelegenen Kieswerk bei der Löschwasserversorgung unterstützt. Zudem halfen drei Traktoren die abgeerntete Fläche zu bearbeiten und konnten so ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindern. Während der Löscharbeiten erlitt nach Feuerwehrangaben eine Wehrangehörige Kreislaufprobleme. Sie sei von der Besatzung eines Rettungswagens behandelt und für weitere Untersuchungen in eine Karlsruher Klinik eingeliefert worden. Zur Höhe eines möglichen Schadens und der Brandursache könne derzeit noch keine Angaben gemacht werden.