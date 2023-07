Ein Kornfeld zwischen Speyer und Römerberg hat am Samstagnachmittag gebrannt. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, habe knapp über ein Hektar Feld in Flammen gestanden. Verletzte habe es keine gegeben. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Was den Brand auslöste, sei bislang noch nicht bekannt. Aufgrund der Ausmaße des Brandes würde nun die Kriminalpolizei ermitteln.