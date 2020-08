Mehr als 50 Anrufer haben am Freitagabend einen Flächenbrand entlang der Autobahn A 6 in Höhe der Anschlussstelle Einsiedlerhof gemeldet und die Telefone in der Integrierten Leitstelle Kaiserslautern klingeln lassen. Die Notrufmeldungen seien gegen 17.55 Uhr eingegangen, schildert Feuerwehr-Einsatzleiter Bernd Piro. Der Flächenbrand neben der A6 habe durch massives Eingreifen schnell gelöscht werden können. Bereits 15 Minuten nach dem Eintreffen an der Einsatzstelle habe die Autobahn wieder komplett für den Verkehr freigegeben werden können. Trotzdem habe sich ein größerer Rückstau gebildet, so Piro.

Fünf größere Flächenbrände im Leitstellengebiet

Insgesamt seien am Freitag fünf größere Flächenbrände im Leitstellengebiet gemeldet worden: Neben Kaiserslautern waren auch Enkenbach-Alsenborn, Steinbach am Donnersberg, Bruchmühlbach-Miesau und Oberweiler im Tal betroffen. Weiter habe die Feuerwehr zu einem verlassenen Lagerfeuer im Wald in der Nähe der Burg Hohenecken ausrücken müssen. In der aktuellen Situation sei ein solches Verhalten nicht nur gefährlich, sondern sogar strafbar, betont Piro. Der Einsatzleiter appelliert eindringlich, bei der aktuellen Trockenheit und hohen Temperaturen sehr besonnen mit offenem Feuer, Zigaretten und ähnlichem zu hantieren. Insbesondere sollten keine brennenden Gegenstände aus dem Fahrzeug geworfen werden.