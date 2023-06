Die Freiwillige Feuerwehr Römerberg ist am frühen Samstagmorgen um 4.24 Uhr zu einem Flächenbrand an der Speyerer Straße am Ortseingang von Mechtersheim alarmiert worden. Laut Einsatzkräfte brannte eine Fläche von rund 300 Quadratmetern, die Flammen griffen auf mehrere Bäume und einen Zaun über. Die Rauchsäule und der Feuerschein seien schon von Weitem sichtbar gewesen. Die Wehrleute rückten mit vier Fahrzeugen sowie 15 Kräften an und brachten den Brand ihren Angaben zufolge unter schwerem Atemschutz schnell unter Kontrolle. Vor Ort waren auch die Polizei und der Rettungsdienst zum Schutz der Einsatzkräfte.