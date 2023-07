[Aktualisiert: 19.08 Uhr] Östlich des Grünstadter Globus-Markts hat am Mittwochabend ein abgeerntetes Getreidefeld gebrannt. Die Feuerwehr wurde gegen 18 Uhr alarmiert und brauchte ungefähr eine Stunde, bis die Flammen gelöscht waren. Betroffen waren etwa 4000 Quadratmeter, sagt Wehrleiter Jens Michel. Die Grünstadter Truppe war mit 24 Leuten und sechs Fahrzeugen vor Ort, jeweils sechs weitere Wehrleute kamen mit je einem Fahrzeug aus Kirchheim und Obrigheim dazu. Denn: Starke Windböen trieben das Feuer auf die B271 zu. Dass sich die Flammen über die Straße hinweg auch auf die andere Seite in Richtung Obrigheim ausbreiten, haben die Einsatzkräfte aber verhindert. Die Verbindung vom Autobahn-Kreisel in Richtung Asselheim-Abfahrt blieb aber zunächst noch gesperrt.