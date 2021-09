Dank eines Treffers des nur vier Minuten zuvor eingewechselten Kevin Klein kam Fußball-Regionalligist FK Pirmasens in der 89. Minute noch zum insgesamt leistungsgerechten 2:2 (1:1)-Ausgleich beim FSV Frankfurt und konnte damit nach drei Niederlagen in Serie endlich mal wieder punkten.

In einem Spiel der kuriosen Treffer köpfte Yannick Griess vor den 945 Zuschauern am Bornheimer Hang den Ball an den Pfosten, von dort sprang der Ball zu Frankfurts Robin Williams zurück und dann über die Linie (35.). Fünf Minuten später glich Arif Güclü für die Hessen mit einem Schlenzer aus (40.). Nach einem Eckball der Gastgeber bugsierte Konstantinos Neofytos den Ball in die eigenen Maschen (85.), ehe Klein das Leder – ebenfalls nach einer Ecke – mit der Brust zum 2:2 über die Linie drückte.