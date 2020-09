Den einen Punkt beim 0:0 in der Regionalliga-Partie bei Eintracht Stadtallendorf hat sich der FK Pirmasens redlich verdient und beherzt erarbeitet. „Wie schon gegen Großaspach haben wir in der starken Anfangsphase einige Großchancen liegen gelassen“, klagte FKP-Coach Patrick Fischer, lobte aber den Gesamtauftritt: „Einsatz, Wille, Leidenschaft, da war alles dabei.“

Starker FKP-Start

Selbstbewusst und zielstrebig – so startete der FKP vom Anpfiff weg im Herrenwaldstadion in die Partie. In der 3. Minute hatte Luka Dimitrijevic nach weitem Reitz-Abschlag und Chessa-Musterpass das Führungstor auf dem Fuß, scheiterte aber am guten Torhüter Olujic. Der war auch zehn Minuten später bei Dennis Krobs Chance auf dem Posten und parierte Sekunden später Moritz Zimmers Kopfball. In der 19. Minute verfehlte Dennis Chessa knapp das Ziel. „Die Klub“ schnürte den verunsicherten Gastgeber phasenweise ein, brachte in den ersten 25 Minuten dank der Flügelzange Dimitrijevic/Mohr die Eintracht-Deckung mehrfach in die Bredouille. Auch Rechtsverteidiger Manuel Grünnagel schaltete sich in der Phase wirkungsvoll in die Offensivbemühungen ein. Nach 30 Minuten löste sich die Elf der Gastgeber etwas aus der Umklammerung, das Spiel des FKP war nicht mehr so zwingend, die Defensive aber mit Kapitän David Becker auf der Sechs gut organisiert. In der 42. Minute die erste Chance der Eintracht durch Damijan Heuser. Ein Warnschuss …

Irgendwie gerecht …

Drei Minuten nach dem Seitenwechsel zischte Dimitrijevics Scharfschuss nach Chessa-Solo knapp am Tor vorbei. Glück für „die Klub“, dass auf der Gegenseite Williams ebenso knapp scheiterte (50.). Die zweite Halbzeit entwickelte sich zu einem Abnutzungskampf zwischen den Strafräumen. Eine einzige Unsicherheit von FKP-Schlussmann Benjamin Reitz bügelte Yannick Griess per Kopf aus (77.). Glück, dass Vogts Kopfball nicht im Pirmasenser Tor landete (81.). Die letzte Chance hatte FKP-Linksverteidiger Sascha Hammann mit einem Freistoß, den Olujic parierte (90. +1). „Zu ungenau“, gestand Hammann: „Nach der zweiten Halbzeit geht das Unentschieden in Ordnung.“ Beste Pirmasenser: Manuel Grünnagel, Yannick Griess, David Becker und Dennis Chessa.