Durch ein Tor von Jacob Pistor in der Nachspielzeit hat Fußball-Oberligist FK Pirmasens das Spitzenspiel bei der TuS Koblenz mit 1:2 (0:1) verloren. Der FKP hat damit vor den letzten vier Saisonspielen sechs Punkte Rückstand auf den Tabellenzweiten Koblenz. Vor 1448 Zuschauern im Stadion Oberwerth dominierte zunächst die TuS und ging in der 24. Minute durch einen 20-Meter-Schuss von Justin Klein verdient in Führung. Danach steigerte sich der FKP allmählich. Tim Hecker glich nach einem weiten Abschlag von Torhüter Benjamin Reitz zum 1:1 aus (55.). Riesige Chancen zum zweiten Pirmasenser Tor vergaben Daniel Bohl (56.) und Dennis Krob mit der letzten Aktion der Partie.