Stark begonnen, schwach aufgehört: Der FK Pirmasens hat am Samstag in der Fußball-Regionalliga beim SSV Ulm mit 04 (0:0) verloren. Der FKP hatte in der ausgeglichenen ersten Halbzeit ein Chancen-Plus, wobei Ulm die beste Torgelegenheit besaß, als Tobias Rühle aus fünf Metern an die Unterlatte schoss. In der zweiten Hälfte schossen Felix Higl (60.), Marcel Schmidts (77./88.) und Rühle (81.) noch einen deutlichen Sieg für den Titelkandidaten heraus.