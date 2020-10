Ohne seinen erkrankten Cheftrainer Patrick Fischer, der inzwischen negativ auf Corona getestet wurde, kassierte der FK Pirmasens am Samstag mit dem 0:3 (0:1) beim FSV Frankfurt die erste Auswärtsniederlage in dieser Fußball-Regionalliga-Saison nach zuvor drei Siegen und zwei Remis. Die Hessen waren im Geisterspiel am Bornheimer Hang die klar bessere Mannschaft. Die ersten beiden Tore fielen nach Standards. Erst traf Robin Williams (30.), dann Ahmed Azaouagh (55.). Arif Güclü schloss in der Nachspielzeit einen Konter mit dem dritten Frankfurter Treffer ab.

