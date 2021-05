Drei Tage nach dem 0:2 gegen Astoria Walldorf hat der FK Pirmasens in der Fußball-Regionalliga schon wieder daheim verloren. Am Dienstagabend unterlagen die Südwestpfälzer dem SSV Ulm mit 0:2 (0:0) und fielen auf den sechstletzten Tabellenplatz zurück. Die beiden Mannschaften boten bei garstigem Wetter auf der Husterhöhe wenig Erwärmendes. Die erste Tormöglichkeit der Partie brachte in der 62. Minute das 0:1. Der gerade eingewechselte Felix Higl lenkte nach einem Freistoß von Robin Heußer den Ball mit dem Kopf ins Netz. Sieben Minuten später schlug Heußer eine Ecke von rechts in den Strafraum, wo sich einige Pirmasenser uneinig waren – Vinko Sapic schoss so recht ungestört das 0:2. Der FKP mühte sich, blieb allerdings bis zum Schluss ohne echte Torchance gegen den Tabellenfünften.