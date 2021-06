Klare Sache zum Schluss: Mit 3:0 (2:0)-Sieg über Schott Mainz hat der FK Pirmasens am Samstagnachmittag die längste Runde der Regionalliga-Geschichte beendet. Die Tore erzielten Dennis Krob (23.), Daniel Bohl (32.) und Dennis Chessa (52.). Die Feierabend-Fußballer aus der Schuhstadt schlossen mit dem Sieg auf Rang 14 ab und haben damit acht Teams hinter sich gelassen. Sechs hinter sich zu lassen, war erklärtes Ziel – das hätte auch ohne den Saisonabbruch in der Oberliga zum Verbleib in der vierthöchsten Spielklasse gereicht.