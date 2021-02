So kommt man nicht aus der Abstiegszone raus: Nur ein 1:1 (1:1) erreichte der FK Pirmasens Dienstagabend in der Fußball-Regionalliga gegen den Tabellenvorletzten, den FC Bayern Alzenau.

Kapitän David Becker sorgte mit seinem Treffer in der 42. Minute dafür, dass die Piramsenser zumindest einen Punkt ergatterten. Alzenau, das in der ersten Halbzeit einen guten Eindruck hinterließ, war zuvor durch Nils Fischer in Führung gegangen (38.).