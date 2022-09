Durch ein Tor von Mittelstürmer Niklas Doll gewann Tabellenführer FK Pirmasens am Mittwochabend das Derby und Topspiel der Fußball-Oberliga gegen Verfolger 1. FC Kaiserslautern II 1:0 (1:0) und baute seinen Vorsprung an der Tabellenspitze auf fünf Punkte aus. Rund 1000 Zuschauer auf der Husterhöhe sahen eine echte Spitzenpartie, in der FKP-Torwart Jan Schulz kurz nach der Halbzeitpause einen Elfmeterschuss von Jean-René Aghajanyan parierte.