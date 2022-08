Fast wäre dem SV Morlautern am Freitagabend im Westpfalz-Derby eine dicke Überraschung gelungen. Das bisher in der Oberliga punktlose Team lieferte vor heimischer Kulisse dem Favoriten FK Pirmasens einen großen Kampf, musst sich am Ende aber mit 1:2 (0:1) geschlagen geben. Die Tore: 0:1 Krob (12.), 1:1 Mühlen (47.), 1:2 Dimitrijevic (73.)