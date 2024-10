Der FK Pirmasens hat am Mittwochabend im Verbandspokal-Achtelfinale beim Verbandsligisten SG Eintracht Bad Kreuznach mit 2:0 (0:0) gewonnen. Vor 200 Zuschauern trafen Kapitän Yannick Grieß in der 48. und Dennis Krob in der 74. Spielminute jeweils nach Eckbällen für den Oberliga-Tabellenführer. Gespielt wurde im Dauerregen auf dem Kunstrasen in Winzenheim, da das Moebusstadion in Bad Kreuznach nicht über Flutlicht verfügt. Viertelfinal-Gastgeber der Pirmasenser wird Oberligist SC Idar-Oberstein sein.