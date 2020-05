Der FK Pirmasens wird auch in der kommenden Saison in der Fußball-Regionalliga Südwest spielen. Wie Regionalliga-Geschäftsführer Sascha Döther am Dienstagabend mitteilte, hat die Spielkommission und die Gesellschafterversammlung der Regionalliga Südwest in einer Videokonferenz entschieden, die Meisterschaftsrunde 2019/2020 zu beenden. Per Quotientenregelung steht der 1. FC Saarbrücken als Meister und Aufsteiger in die Dritte Liga fest, Absteiger wird es keine geben, in die Regionalliga Südwest werden Eintracht Stadtallendorf, TSV Schott Mainz, VfB Stuttgart II und KSV Hessen Kassel aufsteigen.

DFB-Pokal-Halbfinale in Völklingen

Zurück zum 1. FC Saarbrücken: Dessen Halbfinale im DFB-Pokal gegen Bundesligist Bayer Leverkusen kann im Juni in Völklingen ohne Zuschauer ausgetragen werden. Grünes Licht gab es am Dienstag vom saarländischen Sportminister Klaus Bouillon. Für das andere Halbfinale zwischen Bayern München und Eintracht Frankfurt hatte die bayerische Staatsregierung bereits die Erlaubnis erteilt. Die Spielstätte im Ludwigspark in Saarbrücken wird umgebaut, deswegen trägt der FCS seine Heimspiele im Hermann-Neuberger-Stadion in Völklingen aus.