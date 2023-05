Der FK Pirmasens hat am Sonntag beim SV Gonsenheim mit 2:1 (0:0) gewonnen und damit seine kleine Chance auf den direkten Wiederaufstieg in die Fußball-Regionalliga gewahrt. Der Oberliga-Dritte enttäuschte in der ersten Halbzeit, hatte Glück, nicht in Rückstand geraten zu sein. Direkt nach Wiederanpfiff erzielte Luka Dimitrijevic das 1:0 und per Freistoß auch das 2:0 (59.). Kurz vor Schluss verkürzte Yannik Ischdonat.