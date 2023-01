Der Vollzug des Transfers konnte dann doch schneller verkündet werden als gedacht: Nicolai Rapp wechselt auf Leihbasis von Werder Bremen zum 1. FC Kaiserslautern. Der 26-jährige Heidelberger steht bei den Hanseaten bis zum 30. Juni 2024 unter Vertrag. Rapp war der Wunschkandidat von FCK-Trainer Dirk Schuster als Alternative für die Sechser-Position.

„Wir freuen uns, dass wir diese Leihe realisieren und einen Spieler mit dieser Qualität von einem Bundesligisten ausleihen konnten. Nicolai Rapp, der unbedingt an den Betzenberg wollte, bringt uns mit seiner Qualität auf dem Platz und mit seiner Persönlichkeit noch mal auf ein neues Level. Jetzt werden wir ihn so schnell wie möglich in unserem Team integrieren“, äußerte Geschäftsführer Thomas Hengen in einer Pressemitteilung des Klubs. Rapp selbst freut sich sehr. Er „kann es kaum erwarten, auf dem Platz zu stehen und loszulegen. Ich werde alles geben, um der Mannschaft in den kommenden Monaten zu helfen“. Rapp trainiert bereits am Nachmittag mit dem FCK.

Ob der Zweitligist eine Kaufoption im Vertragswerk verankert hat, ist der Pressemitteilung nicht zu entnehmen.