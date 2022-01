Der erste Wintertransfer beim Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern ist fix: Außenbahnspieler Marius Kleinsorge (26) wechselt sofort vom FCK zum ambitionierten West-Regionalligisten Rot-Weiss Essen. Der Außenbahnspieler wird bis Saisonende an den von Kleinsorges Ex-Coach beim SV Meppen, Christian Neidhart, trainierten Revierklub verliehen. Kleinsorges Vertrag beim FCK läuft noch bis 30. Juni 2023. Er war im Sommer 2020 aus Meppen in die Pfalz gewechselt und absolvierte in eineinhalb Jahren 18 Drittliga-Partien für den FCK. Er erzielte dabei ein Tor.

Im Februar Derby-Held des FCK beim SV Waldhof

Bei den Roten Teufeln spielte Kleinsorge, mit einer Top-Leistung und seinem Treffer zum 2:0 ein Lauterer Derby-Held beim 2:0-Auswärtserfolg gegen den SV Waldhof Mannheim am 6. Februar 2021, zuletzt keine größere Rolle mehr. Der Sieg in Mannheim war der erfolgreiche Einstand von FCK-Trainer Marco Antwerpen. Es war Kleinsorges bislang bester Auftritt im FCK-Dress.

In der ersten Saisonhälfte 2021/22 kam Flügelspieler Kleinsorge lediglich auf vier von 20 möglichen Drittliga-Einsätzen für den FCK. Nur beim 0:4 der Lauterer am 15. August bei Viktoria Berlin absolvierte er eine Drittliga-Partie über die volle Distanz.

Beim FCK war Kleinsorge zuletzt zudem für das Sozialprojekt Betze-Engel sehr engagiert im Einsatz.