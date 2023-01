Der 1. FC Kaiserslautern hat einen weiteren wichtigen Spieler an sich gebunden. Boris Tomiak hat einen neuen Vertrag unterschrieben. Über die Vertragsdauer gibt der Klub keine Auskunft. Der 24 Jahre alte Abwehrspieler ist seit eineinhalb Jahren in der Pfalz. Tomiak entwickelte sich nach seinem Wechsel von Fortuna Düsseldorf II auf den Betze zu einer Stütze in der FCK-Defensive. In der vergangenen Spielzeit lief er in 35 Drittligaspielen (fünf Tore und drei Vorlagen) und den beiden Relegationsspielen gegen Dresden für die Roten Teufel auf. Der Aufstieg in die Zweite Liga bereitete ihm keine Anpassungsschwierigkeiten. Tomiak stand in allen 17 bisherigen Saisonspielen auf dem Feld. Seine Bilanz: zwei Tore und ein Assist.

Tomiak: Sehe noch viel Potenzial beim FCK

„Wir freuen uns, dass wir auch mit dieser Vertragsverlängerung für Kontinuität in unserem Kader sorgen und einen absoluten Stammspieler halten können. Es ist ein sehr positives Zeichen, dass Boris die Entwicklung mit uns gemeinsam weitergehen möchte“, kommentiert FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen den neuen Vertrag von Boris Tomiak.

„Ich fühle mich in Kaiserslautern und am Betze pudelwohl. In der Mannschaft und im Verein stecken noch jede Menge Potenzial. Ich freue mich darauf, weiter alles für den FCK geben zu können“, sagt Tomiak zu seiner Vertragsverlängerung.