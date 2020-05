In den Fitnessstudios, die in Rheinland-Pfalz ab Mittwoch wieder öffnen dürfen, müssen die Geräte mindestens drei Meter auseinander stehen, wenn an ihnen gleichzeitig trainiert wird. Dies schreibt das Hygienekonzept für Fitnessstudios vor, das von der Landesregierung zusammen mit der neuen Corona-Bekämpfungsverordnung am späten Montagabend veröffentlicht wurde. Auch die Anzahl der Besucher insgesamt wird beschränkt: Bis zu einer Nutzfläche von 800 Quadratmetern ist eine Person je zehn Quadratmeter zulässig, für darüber hinaus gehende Flächen ist nur noch eine Person pro 20 Quadratmeter erlaubt. Die Nutzung von Schwimmbecken, Saunen und Solarien in den Fitnessstudios ist bis auf Weiteres untersagt.